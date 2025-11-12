Окупанти тероризували Одесу: пошкоджено цивільну інфраструктуру

У середу, 12 листопада, в Одесі прогриміла серія вибухів. Росіяни атакували місто різними цілями з повітря, що призвело до пошкодження цивільної інфраструктури.

Які наслідки атаки на Одесу?

Повідомлялось, що 12 листопада вибухи лунали в Одесі. За даними ОВА, ворожий удар пошкодив дві будівлі.

Руйнування зафіксували на фасаді санаторію, а також на балконі одного з житлових комплексів. Пожежі після прильотів не виникало.

Інформації щодо постраждалих після атаки не надходило.

В місті годину тривала повітряна тривога та працювала протиповітряна оборона. Олег Кіпер закликав мешканців не нехтувати безпекою та перебувати в укриттях до відбою.

Які регіони ще були під атакою?