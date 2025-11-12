Укр Рус
12 листопада, 18:40
2

Окупанти тероризували Одесу: пошкоджено цивільну інфраструктуру

Дарія Черниш
Основні тези
  • 12 листопада в Одесі атака ворога пошкодила дві будівлі, але інформації про постраждалих не надходило.
  • В місті працювала ППО.

У середу, 12 листопада, в Одесі прогриміла серія вибухів. Росіяни атакували місто різними цілями з повітря, що призвело до пошкодження цивільної інфраструктури.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

Які наслідки атаки на Одесу?

Повідомлялось, що 12 листопада вибухи лунали в Одесі. За даними ОВА, ворожий удар пошкодив дві будівлі. 

Руйнування зафіксували на фасаді санаторію, а також на балконі одного з житлових комплексів. Пожежі після прильотів не виникало. 

Інформації щодо постраждалих після атаки не надходило.

В місті годину тривала повітряна тривога та працювала протиповітряна оборона. Олег Кіпер закликав мешканців не нехтувати безпекою та перебувати в укриттях до відбою.

