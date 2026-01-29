Россияне ночью били дронами по Одессе: поврежден объект инфраструктуры

Российская армия в ночь на 29 января атаковала Одессу ударными беспилотниками. В результате этого был поврежден объект инфраструктуры.

Об этом сообщил начальник Одесской МВА Сергей Лысак.

Какие последствия атаки по Одессе 29 января?

Сергей Лысак отметил, что информация о пострадавших в Одессе в результате вражеской атаки не поступала.

Все городские службы и социальный транспорт работают в штатном режиме,

– отметил глава МВА.

Чиновник также подчеркнул, что коммунальщики продолжают ликвидацию последствий непогоды и прошлых вражеских атак.

Куда еще бил враг в Украине в последнее время?