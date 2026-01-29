when-present<#else>when-missing. (These only cover the last step of the expression; to cover the whole expression, use parenthesis: (myOptionalVar.foo)!myDefault, (myOptionalVar.foo)??
----
----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
- Failed at: ${newsData.tagIDs} [in template "amp/adv/stickyBranding.ftl" at line 31, column 45]
- Reached through: #include "/amp/adv/stickyBranding.ftl" [in template "amp/news/defaultNews.ftl" at line 113, column 9]
----
Java stack trace (for programmers):
----
freemarker.core.InvalidReferenceException: [... Exception message was already printed; see it above ...]
at freemarker.core.InvalidReferenceException.getInstance(InvalidReferenceException.java:134)
at freemarker.core.UnexpectedTypeException.newDescriptionBuilder(UnexpectedTypeException.java:85)
at freemarker.core.UnexpectedTypeException.(UnexpectedTypeException.java:48)
at freemarker.core.NonHashException.(NonHashException.java:49)
at freemarker.core.Dot._eval(Dot.java:48)
at freemarker.core.Expression.eval(Expression.java:101)
at freemarker.core.DollarVariable.calculateInterpolatedStringOrMarkup(DollarVariable.java:100)
at freemarker.core.DollarVariable.accept(DollarVariable.java:63)
at freemarker.core.Environment.visit(Environment.java:334)
at freemarker.core.Environment.visit(Environment.java:340)
at freemarker.core.Environment.include(Environment.java:2925)
at freemarker.core.Include.accept(Include.java:171)
at freemarker.core.Environment.visit(Environment.java:334)
at freemarker.core.Environment.visit(Environment.java:340)
at freemarker.core.Environment.visit(Environment.java:340)
at freemarker.core.Environment.process(Environment.java:313)
at freemarker.template.Template.process(Template.java:383)
at org.springframework.web.servlet.view.freemarker.FreeMarkerView.processTemplate(FreeMarkerView.java:391)
at org.springframework.web.servlet.view.freemarker.FreeMarkerView.doRender(FreeMarkerView.java:304)
at org.springframework.web.servlet.view.freemarker.FreeMarkerView.renderMergedTemplateModel(FreeMarkerView.java:255)
at org.springframework.web.servlet.view.AbstractTemplateView.renderMergedOutputModel(AbstractTemplateView.java:179)
at org.springframework.web.servlet.view.AbstractView.render(AbstractView.java:316)
at org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.render(DispatcherServlet.java:1373)
at org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.processDispatchResult(DispatcherServlet.java:1118)
at org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.doDispatch(DispatcherServlet.java:1057)
at org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.doService(DispatcherServlet.java:943)
at org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.processRequest(FrameworkServlet.java:1006)
at org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.doGet(FrameworkServlet.java:898)
at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:626)
at org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.service(FrameworkServlet.java:883)
at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:733)
at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:231)
at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:166)
at org.apache.tomcat.websocket.server.WsFilter.doFilter(WsFilter.java:53)
at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:193)
at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:166)
at org.springframework.web.filter.RequestContextFilter.doFilterInternal(RequestContextFilter.java:100)
at org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:119)
at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:193)
at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:166)
at org.springframework.web.filter.FormContentFilter.doFilterInternal(FormContentFilter.java:93)
at org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:119)
at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:193)
at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:166)
at org.springframework.boot.actuate.metrics.web.servlet.WebMvcMetricsFilter.doFilterInternal(WebMvcMetricsFilter.java:93)
at org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:119)
at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:193)
at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:166)
at org.springframework.web.filter.CharacterEncodingFilter.doFilterInternal(CharacterEncodingFilter.java:201)
at org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:119)
at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:193)
at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:166)
at org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:202)
at org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:97)
at org.apache.catalina.authenticator.AuthenticatorBase.invoke(AuthenticatorBase.java:541)
at org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:143)
at org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:92)
at org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:78)
at org.apache.catalina.valves.RemoteIpValve.invoke(RemoteIpValve.java:747)
at org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:343)
at org.apache.coyote.http11.Http11Processor.service(Http11Processor.java:374)
at org.apache.coyote.AbstractProcessorLight.process(AbstractProcessorLight.java:65)
at org.apache.coyote.AbstractProtocol$ConnectionHandler.process(AbstractProtocol.java:868)
at org.apache.tomcat.util.net.NioEndpoint$SocketProcessor.doRun(NioEndpoint.java:1590)
at org.apache.tomcat.util.net.SocketProcessorBase.run(SocketProcessorBase.java:49)
at java.base/java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1128)
at java.base/java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:628)
at org.apache.tomcat.util.threads.TaskThread$WrappingRunnable.run(TaskThread.java:61)
at java.base/java.lang.Thread.run(Thread.java:834)