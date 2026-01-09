Украина созывает срочное заседание Совбеза ООН из-за удара "Орешником" по Львовской области

Поздно вечером 8 января Россия ударила по окрестностям Львова "Орешником". Украина ждет реакции от международного сообщества.

Так, глава МИД Андрей Сибига сообщил, что Киев созывает срочное заседание Совета Безопасности ООН, встречу Совета Украины – НАТО, а также ожидает соответствующих шагов в рамках ЕС, Совета Европы и ОБСЕ, передает 24 Канал со ссылкой на пост министра.

Как в Киеве отреагировали на удар "Орешником"?

Министр подчеркнул, что Россия сама признала применение "Орешника" по Львовской области.

Такой удар вблизи границы с ЕС и НАТО является серьезной угрозой безопасности на Европейском континенте и испытанием для трансатлантического сообщества. Мы требуем жесткого ответа на безрассудные действия России,

– подчеркнул дипломат.

По его словам, Киев проинформирует США, союзников из Европы, а также все страны и международные организации о деталях этого опасного удара.

Андрей Сибига отметил: Путину не нужны реальные причины для террора и войны. Об этом свидетельствует официальное заявление Москвы о том, что удар "Орешником" – это месть за "атаку на резиденцию диктатора", атаку, которой на самом деле не было.

Сибига призвал государства и международные организации усилить давление на Россию, в частности из-за действий против ее танкерного флота, нефтяных доходов, финансовых схем и активов во всем мире.

Что известно об ударе "Орешником" по Львовщине?