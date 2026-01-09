Україна скликає термінове засідання Радбезу ООН через удар "Орешніком" по Львівщині
- Україна скликає термінове засідання Радбезу ООН через удар Росією "Орешніком" по Львівщині.
- Міністр закордонних справ України закликав міжнародну спільноту посилити тиск на Росію.
Пізно увечері 8 січня Росія вдарила по околицях Львова "Орешніком". Україна чекає реакції від міжнародної спільноти.
Так, очільник МЗС Андрій Сибіга повідомив, що Київ скликає термінове засідання Ради Безпеки ООН, зустріч Ради Україна – НАТО, а також очікує на відповідні кроки в межах ЄС, Ради Європи та ОБСЄ, передає 24 Канал із посиланням на пост міністра.
Як у Києві відреагували на удар "Орешніком"?
Міністр підкреслив, що Росія сама визнала застосування "Орєшніка" по Львівській області.
Такий удар поблизу кордону з ЄС і НАТО є серйозною загрозою безпеці на Європейському континенті та випробуванням для трансатлантичної спільноти. Ми вимагаємо жорсткої відповіді на безрозсудні дії Росії,
– наголосив дипломат.
За його словами, Київ проінформує США, союзників з Європи, а також усі країни та міжнародні організації про деталі цього небезпечного удару.
Андрій Сибіга зауважив: Путіну не потрібні реальні причини для терору та війни. Про це свідчить офіційна заява Москви про те, що удар "Орешніком" – це помста за "атаку на резиденцію диктатора", атаку, якої насправді не було.
Сибіга закликав держави й міжнародні організації посилити тиск на Росію, зокрема через дії проти її танкерного флоту, нафтових доходів, фінансових схем та активів у всьому світі.
Що відомо про удар "Орешніком" по Львівщині?
- Незадовго до опівночі на околицях Львова прогриміли сильні вибухи. Це сталося на тлі повідомлення Повітряних сил про загрозу балістики середньої дальності для всієї України.
- Мер Львова Андрій Садовий заявив, що був приліт по об'єкту критичної інфраструктури.
- Пізніше виявилося, що противник атакував селище Рудне. Там спрацювала автоматична система безпеки газу.
- Військові розповіли, що ворожа ракета рухалася зі швидкістю 13 тисяч кілометрів за годину.