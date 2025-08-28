Люди находят обломки ракет в квартирах: детали страшного обстрела Киева на одной из локаций
- Массированный обстрел Киева в ночь на 28 августа повредил 20 локаций в семи районах города.
- Жители находят обломки ракет в квартирах, на местах работают чрезвычайные службы. Обломками повреждена гимназия в центре города.
- Люди шокированы из-за страшной силы ночного обстрела.
В ночь на 28 августа россияне массированно ударили по столице Украины. "Шахеды" и ракеты повредили аж 20 локаций в 7 районах города.
В центре Киева в домах выбиты стекла и есть повреждения от обломков. Подробнее о циничном обстреле России с места событий рассказала ведущая 24 Канала Дарья Трунова.
Каковы последствия атаки по центру Киева?
Террористическая атака россиян уже унесла жизни 8 погибших, ранены по меньшей мере 30 человек. К сожалению, цифры могут расти. В историческом центре Киева на улице Жилянской выбиты окна, повреждены дома – подобная ситуация и на соседних улицах.
В квартирах люди находят обломки от ракет и сносят их на улицу, на местах работают чрезвычайные службы.
Также обломками повредили гимназию, которая, конечно, готовилась к первому сентября. Теперь же неизвестно, смогут ли туда вернуться ученики с началом учебного года.
Люди шокированы, они знают, как работают "Шахеды", их звуки, а тут – прилет от ракеты. После звуков взрывов некоторые спустились в укрытие. Говорят, взрыв был страшной силы. Люди утверждают, что хоть за время войны привыкли к взрывам, но эта атака была чрезвычайно страшной, которую ни с чем не сравнить,
– сообщила Дарья Трунова.
В то же время жители столицы находят силы, чтобы вернуться к рабочим будням. Уже открыты кафе и магазины.
Последствия обстрела Киева / МВД, ГСЧС
Заметим, что центра города, последствия массированной атаки есть еще в 7 районах Киева: всего 20 локаций по всей столице. Речь идет о Дарницком, Днепровском, Соломенском, Шевченковском, Голосеевском, Оболонском и Деснянском районах.
Массированный обстрел Киева: что известно
- С вечера 27 августа россияне запустили по Украине "Шахеды". Основной удар был направлен на столицу Украины. Целую ночь по Киеву били и дронами, и ракетами.
- В Дарницком районе Киева в результате атаки разрушена 5-этажка. Под завалами может быть еще 10 человек, трех уже удалось спасти.
- Известно, что среди погибших есть двое детей, в том числе 14-летняя девочка. Пострадало в результате циничного обстрела россиян и 5 детей – от 7 до 17 лет. К сожалению, цифры являются не окончательными и могут меняться.