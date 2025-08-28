У ніч на 28 серпня росіяни масовано вдарили по столиці України. "Шахеди" і ракети пошкодили аж 20 локацій у 7 районах міста.

У центрі Києва в будинках вибиті шибки та є пошкодження від уламків. Детальніше про цинічний обстріл Росії з місця подій розповіла ведуча 24 Каналу Дарина Трунова.

Дивіться також Летіли обманки, "Шахеди", ракети: наслідки масованого удару у Києві фіксують на понад 20 локація

Якими є наслідки атаки по центру Києва?

Терористична атака росіян уже забрала життя 8 загиблих, поранено щонайменше 30 людей. На жаль, цифри можуть зростати. В історичному центрі Києва на вулиці Жилянській вибиті вікна, пошкоджені будинки – подібна ситуація і на сусідніх вулицях.

У квартирах люди знаходять уламки від ракет і зносять їх на вулицю, на місцях працюють надзвичайні служби.

Також уламками пошкодило гімназію, яка, звісно, готувалася до першого вересня. Тепер же невідомо, чи зможуть туди повернутися учні з початком навчального року.

Люди шоковані, вони знають, як працюють "Шахеди", їхні звуки, а тут – приліт від ракети. Після звуків вибухів дехто спустився в укриття. Кажуть, вибух був страшної сили. Люди стверджують, що хоч за час війни звикли до вибухів, але ця атака була надзвичайно страшною, яку ні з чим не порівняти,

– повідомила Дарина Трунова.

Водночас мешканці столиці знаходять сили, аби повернутись до робочих буднів. Уже відчинені кав'ярні й магазини.

Наслідки обстрілу Києва / МВС, ДСНС

Зауважимо, що центру міста, наслідки масованої атаки є ще у 7 районах Києва: загалом 20 локацій по усій столиці. Мовиться про Дарницький, Дніпровський, Солом'янський, Шевченківський, Голосіївський, Оболонський та Деснянський райони.

Масований обстріл Києва: що відомо