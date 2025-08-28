Люди знаходять уламки ракет у квартирах: деталі страшного обстрілу Києва на одній з локацій
- Масований обстріл Києва в ніч на 28 серпня пошкодив 20 локацій у семи районах міста.
- Мешканці знаходять уламки ракет у квартирах, на місцях працюють надзвичайні служби. Уламками пошкоджено гімназію у центрі міста.
- Люди шоковані через страшну силу нічного обстрілу.
У ніч на 28 серпня росіяни масовано вдарили по столиці України. "Шахеди" і ракети пошкодили аж 20 локацій у 7 районах міста.
У центрі Києва в будинках вибиті шибки та є пошкодження від уламків. Детальніше про цинічний обстріл Росії з місця подій розповіла ведуча 24 Каналу Дарина Трунова.
Якими є наслідки атаки по центру Києва?
Терористична атака росіян уже забрала життя 8 загиблих, поранено щонайменше 30 людей. На жаль, цифри можуть зростати. В історичному центрі Києва на вулиці Жилянській вибиті вікна, пошкоджені будинки – подібна ситуація і на сусідніх вулицях.
У квартирах люди знаходять уламки від ракет і зносять їх на вулицю, на місцях працюють надзвичайні служби.
Також уламками пошкодило гімназію, яка, звісно, готувалася до першого вересня. Тепер же невідомо, чи зможуть туди повернутися учні з початком навчального року.
Люди шоковані, вони знають, як працюють "Шахеди", їхні звуки, а тут – приліт від ракети. Після звуків вибухів дехто спустився в укриття. Кажуть, вибух був страшної сили. Люди стверджують, що хоч за час війни звикли до вибухів, але ця атака була надзвичайно страшною, яку ні з чим не порівняти,
– повідомила Дарина Трунова.
Водночас мешканці столиці знаходять сили, аби повернутись до робочих буднів. Уже відчинені кав'ярні й магазини.
Наслідки обстрілу Києва / МВС, ДСНС
Зауважимо, що центру міста, наслідки масованої атаки є ще у 7 районах Києва: загалом 20 локацій по усій столиці. Мовиться про Дарницький, Дніпровський, Солом'янський, Шевченківський, Голосіївський, Оболонський та Деснянський райони.
Масований обстріл Києва: що відомо
- З вечора 27 серпня росіяни запустили по Україні "Шахеди". Основний удар був спрямований на столицю України. Цілу ніч по Києву били і дронами, і ракетами.
- У Дарницькому районі Києва внаслідок атаки зруйновано 5-поверхівку. Під завалами може бути ще 10 людей, трьох уже вдалося врятувати.
- Відомо, що серед загиблих є двоє дітей, зокрема 14-річна дівчинка. Постраждало внаслідок цинічного обстрілу росіян і 5 дітей – від 7 до 17 років. На жаль, цифри є не остаточними і можуть змінюватися.