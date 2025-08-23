Россия продолжает тактику массированных атак по Украине. В ночь на 21 августа враг рассинхронизировал удары баллистическими и крылатыми ракетами и беспилотниками.

Авиационный эксперт Константин Криволап в эфире 24 Канала заметил, что хоть атаку 21 августа готовили долго, но она не была синхронизирована. Поражение такими силами могло быть значительно серьезнее.

Россияне не подготовились к удару

"Скорее всего, это была эмоциональная атака, россияне били всем, что есть. Накопили определенное количество “Шахедов” – ударили, сколько имели крылатых ракет, "Кинжалов", "Калибров", – те и использовали", – подчеркнул авиационный эксперт.

Именно поэтому атака получилась несинхронизированная. Оккупанты били по критической инфраструктуре, предприятиях. Всего было 11 локаций. Если говорить о мощности, то это одна из самых сильных атак, ведь россияне запустили 614 средство нападения.

Украинские силы сбили большое количество целей, даже баллистическую ракету. Но информации о серьезных поражениях нет. Часть ракет просто падали в поля. Все это выглядит как плохо организованный удар.

Массированная атака 21 августа: главное