Авиационный эксперт Константин Криволап в эфире 24 Канала заметил, что хоть атаку 21 августа готовили долго, но она не была синхронизирована. Поражение такими силами могло быть значительно серьезнее.
Россияне не подготовились к удару
"Скорее всего, это была эмоциональная атака, россияне били всем, что есть. Накопили определенное количество “Шахедов” – ударили, сколько имели крылатых ракет, "Кинжалов", "Калибров", – те и использовали", – подчеркнул авиационный эксперт.
Именно поэтому атака получилась несинхронизированная. Оккупанты били по критической инфраструктуре, предприятиях. Всего было 11 локаций. Если говорить о мощности, то это одна из самых сильных атак, ведь россияне запустили 614 средство нападения.
Украинские силы сбили большое количество целей, даже баллистическую ракету. Но информации о серьезных поражениях нет. Часть ракет просто падали в поля. Все это выглядит как плохо организованный удар.
Массированная атака 21 августа: главное
- В ночь на 21 августа враг атаковал Украину 574 беспилотниками, а также выпустил 40 ракет. Силам ПВО удалось обезвредить 577 воздушных целей. Над отражением атаки работали авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы, подразделения РЭБ
- Оккупанты ударили по 11 локациям. В частности под атакой был Львов. Враг ударил по той же улице, что и в июле. К сожалению, погиб один человек. Повреждено 26 домов, некоторые из них находятся под ударом уже в третий раз.
- Громко было и в Закарпатье. Россияне атаковали завод, который принадлежит американской компании. Там изготавливают электронику, телекоммуникационные продукты. На предприятии работала более 2600 человек, сотни работников ночной смены были на рабочих местах. К счастью их удалось эвакуировать еще до удара.