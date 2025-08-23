Авіаційний експерт Костянтин Криволап в ефірі 24 Каналу зауважив, що хоч атаку 21 серпня готували довго, але вона не була синхронізована. Ураження такими силами могло бути значно серйознішим.
Росіяни не підготувалися до удару
"Скоріш за все, це була емоційна атака, росіяни били всім, що є. Накопичили певну кількість “Шахедів” – вдарили, скільки мали крилатих ракет, "Кинджалів", "Калібрів", – ті й використали", – підкреслив авіаційний експерт.
Саме через це атака вийшла несинхронізована. Окупанти били по критичній інфраструктурі, підприємствах. Загалом було 11 локацій. Якщо говорити про потужність, то це одна з найсильніших атак, адже росіяни запустили 614 засіб нападу.
Українські сили збили велику кількість цілей, навіть балістичну ракету. Але інформації про серйозні ураження немає. Частина ракет просто падали в поля. Все це виглядає як погано організований удар.
Масована атака 21 серпня: головне
- У ніч на 21 серпня ворог атакував Україну 574 безпілотниками, а також випустив 40 ракет. Силам ППО вдалося знешкодити 577 повітряних цілей. Над відбиттям атаки працювали авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи, підрозділи РЕБ
- Окупанти вдарили по 11 локаціях. Зокрема під атакою був Львів. Ворог вдарив по тій самій вулиці, що й у липні. На жаль, загинула одна людина. Пошкоджено 26 будинків, деякі з них перебувають під ударом вже втретє.
- Гучно було і в Закарпатті. Росіяни атакували завод, який належить американській компанії. Там виготовляють електроніку, телекомунікаційні продукти. На підприємстві працювала понад 2600 людей, сотні працівників нічної зміни були на робочих місцях. На щастя їх вдалося евакуювати ще до удару.