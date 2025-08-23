Росія продовжує тактику масованих атак по Україні. У ніч на 21 серпня ворог розсинхронізував удари балістичними й крилатими ракетами та безпілотниками.

Авіаційний експерт Костянтин Криволап в ефірі 24 Каналу зауважив, що хоч атаку 21 серпня готували довго, але вона не була синхронізована. Ураження такими силами могло бути значно серйознішим.

Росіяни не підготувалися до удару

"Скоріш за все, це була емоційна атака, росіяни били всім, що є. Накопичили певну кількість “Шахедів” – вдарили, скільки мали крилатих ракет, "Кинджалів", "Калібрів", – ті й використали", – підкреслив авіаційний експерт.

Саме через це атака вийшла несинхронізована. Окупанти били по критичній інфраструктурі, підприємствах. Загалом було 11 локацій. Якщо говорити про потужність, то це одна з найсильніших атак, адже росіяни запустили 614 засіб нападу.

Українські сили збили велику кількість цілей, навіть балістичну ракету. Але інформації про серйозні ураження немає. Частина ракет просто падали в поля. Все це виглядає як погано організований удар.

Масована атака 21 серпня: головне