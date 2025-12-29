Готовят почву, – военный назвал цель упрека Кремля об "атаке на резиденцию Путина"

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил об атаке дронами на резиденцию Путина и подготовке ответного удара. Россия пытается представить Киев как террористическую организацию перед международным сообществом, чтобы оправдать изменение переговорной позиции и затягивание войны.

Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко объяснил 24 Каналу, что это информационно-психологическая операция Кремля с заранее подготовленными заявлениями.

Смотрите также: Россия хочет ударить по зданиям правительства в Киеве, – Зеленский об "атаке на резиденцию Путина"

Почему Кремль меняет переговорную позицию?

Боевые действия продолжаются и не прекратятся даже в случае достижения договоренностей о перемирии.

"Что касается этой ситуации, здесь более глубокие причины, чем просто повод для ударов по нашим правительственным зданиям. Кремль, вероятнее всего, имитировал атаку собственными дронами на свою резиденцию, чтобы обвинить Украину в срыве мирного процесса и намерении убить Путина. Это дает им основания заявлять, что с такими целями переговоры невозможны", – объяснил Мусиенко.

Россия пытается создать для Трампа и мирового сообщества образ Украины как "террористической стороны" вроде ХАМАСа, чтобы оправдать принуждение Киева к уступкам.

Кремль стремится подготовить почву для изменения своей переговорной позиции и оправдания эскалации под предлогом борьбы с "государственным террором". Россия будет максимально тянуть время, чтобы манипулировать ситуацией и принудить Украину к компромиссам. Я убежден, что Украина остается абсолютно открытой и понятной для наших партнеров,

– отметил Мусиенко.

Как Кремль пытается манипулировать миром через провокации?

Западные партнеры имеют технические возможности отслеживать запуски дронов и их цели, поэтому провокация России очевидна – нет смысла тратить 91 дрон на пустую резиденцию, где Путина нет и где он успел бы эвакуироваться даже в случае реальной атаки.

"Цель – поднять международную реакцию, но чего бы этим достигла Украина? Поэтому президент правильно сразу это отрицал. Я отследил информационное пространство врага – сообщения шли одно за другим, как заготовленные. Заявления были подготовлены заранее ФСБ, ГРУ и другими спецслужбами России, которые заранее составили список тезисов для Лаврова", – объяснил Мусиенко.

Это попытка России постоянно уклоняться от решений. Путин что-то обещает Трампу во время разговоров, что вдохновляет американского президента верить в готовность Кремля завершить войну.

Россия также атакует Одесскую область, чтобы нанести ущерб экономическому потенциалу, затягивая войну в надежде изменить ситуацию в свою пользу, поскольку не может этого достичь на поле боя.

Лавров несколько недель назад признавался, что надеялся на давление Трампа на Украину. Возможно, такое давление и было – в заявлениях или ограничении пакетов помощи в течение года, но нас не сломали. Теперь Россия ищет новые комбинации. Путинская модель ФСБ давно разгадана для тех, кто хочет видеть. Это спектакль для Трампа и его администрации, чтобы он повторял, что Украина якобы пыталась нанести удары,

– подчеркнул Мусиенко.

Что еще известно об "атаке на резиденцию Путина"?