Оккупанты атакуют Украину ударными БпЛА: куда летят дроны и где есть угроза обстрелов

Вражеские войска с вечера 17 января снова запустили ударные дроны на украинские города. Так, во многих регионах объявлена воздушная тревога из-за угрозы удара.

Информацию о движении вражеских беспилотников в небе над Украиной собрал 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Читайте также Россия рассматривает варианты удара по подстанциям АЭС Украины, – ГУР

Куда летят российские БпЛА?

Отслеживайте воздушную тревогу в вашем регионе с помощью интерактивной онлайн-карты.

Где объявлена тревога: смотрите на карте