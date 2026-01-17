Оккупанты атакуют Украину ударными БпЛА: куда летят дроны и где есть угроза обстрелов
Вражеские войска с вечера 17 января снова запустили ударные дроны на украинские города. Так, во многих регионах объявлена воздушная тревога из-за угрозы удара.
Информацию о движении вражеских беспилотников в небе над Украиной собрал 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Читайте также Россия рассматривает варианты удара по подстанциям АЭС Украины, – ГУР
Куда летят российские БпЛА?
Отслеживайте воздушную тревогу в вашем регионе с помощью интерактивной онлайн-карты.
Где объявлена тревога: смотрите на карте
БпЛА на Днепропетровщине, направление Синельниково. БпЛА на востоке Херсонщины, курс юго-западный. БпЛА на востоке Сумщины, направление на Лебедин. БпЛА на границе Сумской и Черниговской областей, курс южный. БпЛА на Харьков с севера. БпЛА с севера на Сумы. БпЛА с востока на Запорожье. Кременчуг: БпЛА с северо-западного направления. БпЛА над Харьковом. БпЛА в направлении города Шостка с востока.
БпЛА на Днепропетровщине, направление Синельниково.
БпЛА на востоке Херсонщины, курс юго-западный.
БпЛА на востоке Сумщины, направление на Лебедин.
БпЛА на границе Сумской и Черниговской областей, курс южный.
БпЛА на Харьков с севера.
БпЛА с севера на Сумы.
БпЛА с востока на Запорожье.
Кременчуг: БпЛА с северо-западного направления.
БпЛА над Харьковом.
БпЛА в направлении города Шостка с востока.