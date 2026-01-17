Укр Рус
17 січня, 19:48
Окупанти атакують Україну ударними БпЛА: куди летять дрони й де є загроза обстрілу

Тетяна Бабич

Ворожі війська звечора 17 січня знову запустили ударні дрони на українські міста. Так, у багатьох регіонах оголошено повітряну тривогу через загрозу удару.

Інформацію про рух ворожих безпілотників у небі над Україною зібрав 24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Куди летять російські БпЛА?

Відслідковуйте повітряну тривогу у вашому регіоні за допомогою інтерактивної онлайн-карти.

Де оголошено тривогу: дивіться на карті

 

20:23, 17 січня

Пуски КАБ на Сумщину.

20:13, 17 січня

БпЛА на Дніпропетровщині, напрямок Синельникове.

20:11, 17 січня

БпЛА на сході Херсонщини, курс південно-західний.

20:10, 17 січня

БпЛА на Харків з півночі.

20:09, 17 січня

БпЛА на сході Сумщини, напрямок на Лебедин.

20:08, 17 січня

БпЛА на межі Сумської та Чернігівської областей, курс південний.

19:51, 17 січня

БпЛА на Харків з півночі.

19:04, 17 січня

БпЛА з півночі на Суми.

18:35, 17 січня

БпЛА зі сходу на Запоріжжя.

18:17, 17 січня

Кременчук: БпЛА з північно-західного напрямку.

18:12, 17 січня

БпЛА над Харковом.

18:10, 17 січня

БпЛА в напрямку міста Шостка зі сходу.