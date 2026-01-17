Окупанти атакують Україну ударними БпЛА: куди летять дрони й де є загроза обстрілу

Ворожі війська звечора 17 січня знову запустили ударні дрони на українські міста. Так, у багатьох регіонах оголошено повітряну тривогу через загрозу удару.

Інформацію про рух ворожих безпілотників у небі над Україною зібрав 24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Куди летять російські БпЛА?

Відслідковуйте повітряну тривогу у вашому регіоні за допомогою інтерактивної онлайн-карти.

Де оголошено тривогу: дивіться на карті