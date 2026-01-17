"Шахеды" попали на 11 локациях: как отработала ПВО по российским дронам

В ночь на 17 января россияне снова запускали дроны. Украинские защитники неба отражали атаку оккупантов.

ПВО уничтожила большинство запущенных дронов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ.

Как отработала ПВО?

С вечера 16 января и в ночь на 17 января враг атаковал 115 ударными беспилотниками типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов. Запуски дронов осуществили с Миллерово, Курска, Орла, Приморско-Ахтарска в России, а также из Донецка на временно оккупированной территории Украины. Около 75 из них всех беспилотников были "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 07:30, противовоздушной обороной уничтожено 96 вражеских БпЛА.



Работа ПВО 17 января / Инфографика ВС ВСУ

Защитники неба уничтожили "Шахеды", "Герберы" и дроны других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание 16 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых обломков на двух локациях.

Что известно о последствиях российских атак?