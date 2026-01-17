"Шахеды" попали на 11 локациях: как отработала ПВО по российским дронам
- В ночь на 17 января Украина отразила атаку 115 российских дронов, из которых 75 были "Шахеды".
- Противовоздушная оборона уничтожила 96 дронов, но остальные попали в цели на 11 локациях.
В ночь на 17 января россияне снова запускали дроны. Украинские защитники неба отражали атаку оккупантов.
ПВО уничтожила большинство запущенных дронов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ.
Как отработала ПВО?
С вечера 16 января и в ночь на 17 января враг атаковал 115 ударными беспилотниками типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов. Запуски дронов осуществили с Миллерово, Курска, Орла, Приморско-Ахтарска в России, а также из Донецка на временно оккупированной территории Украины. Около 75 из них всех беспилотников были "Шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 07:30, противовоздушной обороной уничтожено 96 вражеских БпЛА.
Работа ПВО 17 января / Инфографика ВС ВСУ
Защитники неба уничтожили "Шахеды", "Герберы" и дроны других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание 16 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых обломков на двух локациях.
Что известно о последствиях российских атак?
Россияне атаковали Запорожье беспилотниками 17 января, в результате чего возникло возгорание на объекте инфраструктуры, но пострадавших нет. Ударные дроны были замечены в разных районах города и сообщалось о взрывах в регионе.
В ночь на 17 января в Киеве были слышны взрывы после объявления воздушной тревоги. Воздушные силы предупреждали о движении БПЛА с севера на Киев перед взрывами. Деталей о причинах взрывов и возможных последствиях нет.
Российские войска не прекращают обстрелы Житомирской области. Атаки по области продолжаются ежедневно уже неделю. 16 января Россия снова нанесла удар по критической инфраструктуре региона.