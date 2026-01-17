"Шахеди" влучили на 11 локаціях: як відпрацювала ППО по російських дронах
- У ніч на 17 січня Україна відбила атаку 115 російських дронів, з яких 75 були "Шахеди".
- Протиповітряна оборона знищила 96 дронів, але 16 влучили у цілі на 11 локаціях.
У ніч на 17 січня росіяни знову запускали дрони. Українські захисники неба відбивали атаку окупантів.
ППО знищила більшість запущених дронів. Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.
Як відпрацювала ППО?
З вечора 16 січня та у ніч на 17 січня ворог атакував 115 ударними безпілотниками типу "Шахед", "Гербера", "Італмас" і безпілотниками інших типів. Запуски дронів здійснили з Міллєрово, Курська, Орла, Приморсько-Ахтарська у Росії, а також з Донецька на тимчасово окупованій території України. Близько 75 із них усіх безпілотників були "Шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 07:30, протиповітряною обороною знищено 96 ворожих БпЛА.
Робота ППО 17 січня / Інфографіка ПС ЗСУ
Оборонці неба знищили "Шахеди", "Гербери" і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих уламків на двох локаціях.
Що відомо про наслідки російських атак?
Росіяни атакували Запоріжжя безпілотниками 17 січня, внаслідок чого виникло загоряння на об'єкті інфраструктури, але постраждалих немає. Ударні дрони були помічені в різних районах міста й повідомлялося про вибухи в регіоні.
У ніч на 17 січня в Києві було чутно вибухи після оголошення повітряної тривоги. Повітряні сили попереджали про рух БпЛА з півночі на Київ перед вибухами. Деталей про причини вибухів та можливі наслідки – немає.
Російські війська не припиняють обстріли Житомирщини. Атаки по області тривають щодня вже тиждень. 16 січня Росії знову завдала удару по критичній інфраструктурі регіону.