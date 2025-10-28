Есть прилеты на 4 локациях, – Воздушные силы о последствиях ночной атаки

В ночь на 28 октября Россия снова запустила ударные дроны по Украине. Известно о нескольких попаданиях.

Враг использовал для атаки 38 ударных дронов, около 25 из них – "Шахеды", передает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

Какие последствия ночной атаки на Украину 28 октября?

По состоянию на 09:00 силы ПВО обезвредили 26 вражеских БпЛА на севере и востоке страны.

Произошло попадание 12 ударных БпЛА на 4 локациях, а также падение обломков на 1 локации.

Ночью враг терроризировал Черниговскую область. В Корюковском районе был прилет по объекту, возник пожар. В Новгород-Северский районе повреждено админздание. Во время тушения пожара кровли спасена женщина 1958 года рождения. В Чернигове произошло попадание в техническое здание предприятия. Пожар быстро потушили. Пострадавших нет.

Что известно о последних атаках России на Украину?