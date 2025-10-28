Є прильоти на 4 локаціях, – Повітряні сили про наслідки нічної атаки
- Росія запустила 38 ударних дронів по Україні в ніч проти 28 жовтня, 26 з них були знешкоджені силами ППО.
- Відбулося влучання 12 дронів на 4 локаціях.
У ніч проти 28 жовтня Росія знову запустила ударні дрони по Україні. Відомо про кілька влучань.
Ворог використав для атаки 38 ударних дронів, близько 25 із них – "Шахеди", передає 24 Канал із посиланням на Повітряні сили.
Які наслідки нічної атаки на Україну 28 жовтня?
Станом на 09:00 сили ППО знешкодили 26 ворожих БпЛА на півночі та сході країни.
Сталося влучання 12 ударних БпЛА на 4 локаціях, а також падіння уламків на 1 локації.
Уночі ворог тероризував Чернігівщину. У Корюківському районі був приліт по об'єкту, виникла пожежа. У Новгород-Сіверський районі пошкоджена адмінбудівля. Під час гасіння пожежі покрівлі врятована жінка 1958 року народження. У Чернігові відбулося влучання у технічну будівлю підприємства. Пожежу швидко загасили. Постраждалих немає.
Що відомо про останні атаки Росії на Україну?
- У ніч проти 26 жовтня дрони атакували столицю. Три людини загинули. Серед жертв – 19-річна Анастасія з мамою. Понад три десятки людей постраждали.
- Російський дрон прицільно вдарив по мікроавтобусу у Сумській області, внаслідок чого загинув 69-річний чоловік і постраждали 12 людей, серед яких двоє дітей.
- Окупанти атакували Харків FPV-дроном. Пошкоджень зазнав ресторан.