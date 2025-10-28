Є прильоти на 4 локаціях, – Повітряні сили про наслідки нічної атаки

У ніч проти 28 жовтня Росія знову запустила ударні дрони по Україні. Відомо про кілька влучань.

Ворог використав для атаки 38 ударних дронів, близько 25 із них – "Шахеди", передає 24 Канал із посиланням на Повітряні сили.

Які наслідки нічної атаки на Україну 28 жовтня?

Станом на 09:00 сили ППО знешкодили 26 ворожих БпЛА на півночі та сході країни.

Сталося влучання 12 ударних БпЛА на 4 локаціях, а також падіння уламків на 1 локації.

Уночі ворог тероризував Чернігівщину. У Корюківському районі був приліт по об'єкту, виникла пожежа. У Новгород-Сіверський районі пошкоджена адмінбудівля. Під час гасіння пожежі покрівлі врятована жінка 1958 року народження. У Чернігові відбулося влучання у технічну будівлю підприємства. Пожежу швидко загасили. Постраждалих немає.

Що відомо про останні атаки Росії на Україну?