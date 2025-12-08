Россияне запустили почти 150 дронов: сколько вражеских целей сбила ПВО

В ночь на понедельник, 8 декабря, российские военные в очередной раз запустили по Украине беспилотники. Среди 149 целей в небе около 90 оказались "Шахедами".

Воздушные силы ВСУ отчитались о работе ПВО, передает 24 Канал. К сожалению, зафиксировано попадание на 11 локациях.

Сколько дронов обезвредила ПВО?

Ночью противник запустил беспилотники различных типов с направлений Брянска, Орла, Курска, Приморско-Ахтарска, Миллерово, а также временно оккупированных Донецка и Чауды.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы.

По состоянию на 09:00, по предварительным данным, сбито и подавлено 131 вражескую цель, в частности "Шахеды", "Герберы" и другие типы на севере, юге и востоке страны.

К сожалению, зафиксировано попадание 16 ударных беспилотников на 11 локациях, а также падение обломков сбитых целей на 4 локациях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!

– также предупредили военные.

Что известно о последствиях атаки?