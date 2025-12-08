Росіяни запустили майже 150 дронів: скільки ворожих цілей збила ППО

У ніч на понеділок, 8 грудня, російські військові вкотре запустили по Україні безпілотники. Серед 149 цілей у небі близько 90 виявилися "Шахедами".

Повітряні сили ЗСУ відзвітували про роботу ППО, передає 24 Канал. На жаль, зафіксовано влучання на 11 локаціях.

Скільки дронів знешкодила ППО?

Уночі противник запустив безпілотники різних типів з напрямків Брянська, Орла, Курська, Приморсько-Ахтарська, Міллєрово, а також тимчасово окупованих Донецька та Чауди.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи.

Станом на 09:00, за попередніми даними, збито та подавлено 131 ворожу ціль, зокрема "Шахеди", "Гербери" та інші типи на півночі, півдні та сході країни.

На жаль, зафіксовано влучання 16 ударних безпілотників на 11 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на 4 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!

– також застерегли військові.

Що відомо про наслідки атаки?