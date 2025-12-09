Все же есть попадания на 9 локациях: как отработала ПВО по "Шахедам" ночью

Во время воздушной атаки в ночь на 9 декабря россияне запустили более ста ударных дронов. ПВО сбила большинство из них.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

Смотрите также Авиаэксперт объяснил, почему Россия начала бить именно по АЭС

Сколько "Шахедов" сбила ПВО сегодня?

Вражеская атака началась еще с вечера 8 декабря. В общем оккупанты запустили 110 ударных БпЛА. Это были 70 "Шахедов", а остальные – "Герберы" и беспилотники других типов.

Дроны запускали из Брянска, Орла, Курска, Приморско-Ахтарска, Миллерово на территории России, а также оккупированного Донецка и Гвардейского, что в Крыму.

ПВО сбила/подавила 84 беспилотника на севере, юге и востоке Украины. Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны.

К сожалению, было зафиксировано попадание 24 ударных БпЛА на 9 локациях.

В Воздушных силах предупредили, что в воздушном пространстве еще несколько вражеских БпЛА, а значит атака продолжается.

Где были взрывы ночью?