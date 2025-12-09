Все же есть попадания на 9 локациях: как отработала ПВО по "Шахедам" ночью
- Во время ночной атаки 9 декабря россияне запустили 110 ударных дронов.
- ПВО сбила большинство беспилотников, однако есть попадания на 9 локациях.
Во время воздушной атаки в ночь на 9 декабря россияне запустили более ста ударных дронов. ПВО сбила большинство из них.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.
Сколько "Шахедов" сбила ПВО сегодня?
Вражеская атака началась еще с вечера 8 декабря. В общем оккупанты запустили 110 ударных БпЛА. Это были 70 "Шахедов", а остальные – "Герберы" и беспилотники других типов.
Дроны запускали из Брянска, Орла, Курска, Приморско-Ахтарска, Миллерово на территории России, а также оккупированного Донецка и Гвардейского, что в Крыму.
ПВО сбила/подавила 84 беспилотника на севере, юге и востоке Украины. Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны.
К сожалению, было зафиксировано попадание 24 ударных БпЛА на 9 локациях.
В Воздушных силах предупредили, что в воздушном пространстве еще несколько вражеских БпЛА, а значит атака продолжается.
Где были взрывы ночью?
Россияне массированно атаковали энергетику Сумщины, без света остались часть Сум и часть Сумского района.
"Такие удары имеют одну цель – лишить людей света и тепла, создать давление и тревогу, истощить общество. Часть дронов удалось сбить, благодарен нашим защитникам неба! Но массированные волны способны прорывать любую защиту – это реальность этой войны", – написал глава ОВА Олег Григоров.
Он заметил, что удары по Сумщине накапливаются и влияют на энергетику. После новых атак возможны непредсказуемые отключения.
Следует сказать, что на утро на Сумщине, Полтавщине и Харьковщине ввели экстренные отключения.
На Черниговщине россияне атаковали фермерское хозяйство и промышленный объект, вспыхнул страшный пожар. Под удар попали два района – Корюковский и Нежинский.
Запорожье оправляется от предыдущих атак. 8 декабря после обеда оккупанты вколотили по жилым районам. После массированных ударов последних дней в больницах Запорожья и области находится 31 человек.
Часть Запорожья без света из-за ударов по Днепропетровской области.