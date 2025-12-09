Усе ж є влучання на 9 локаціях: як відпрацювала ППО по "Шахедах" уночі

Під час повітряної атаки в ніч проти 9 грудня росіяни запустили понад сто ударних дронів. ППО збила більшість із них.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

Скільки "Шахедів" збила ППО сьогодні?

Ворожа атака почалася ще з вечора 8 грудня. Загалом окупанти запустили 110 ударних БпЛА. Це були 70 "Шахедів", а інші – "Гербери" і безпілотники інших типів.

Дрони запускали з Брянська, Орла, Курська, Приморсько-Ахтарська, Міллєрово на території Росії, а також окупованого Донецька та Гвардійського, що в Криму.

ППО збила/подавила 84 безпілотники на півночі, півдні та сході України. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони.

На жаль, було зафіксовано влучання 24 ударних БпЛА на 9 локаціях.

В Повітряних силах попередили, що в повітряному просторі ще декілька ворожих БпЛА, а отже атака триває.

Де були вибухи вночі?