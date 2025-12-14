Под ударом были Север, Юг и Восток: ночью Россия запустила 138 ударных БПЛА и "Искандер"

Российская армия в ночь на 14 декабря атаковала Украину ударными беспилотниками, а также ракетой "Искандер". Под ударом оказались Север, Юг и Восток нашего государства.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Как отработала ПВО ночью 14 декабря?

Воздушные силы рассказали, что в ночь на 14 декабря (с 19:00 13 декабря) противник атаковал Украину баллистической ракетой "Искандер-М" (пуски осуществлялись из Ростовской области России) и 138 ударными БПЛА типа "Шахед", "Гербера" и беспилотниками других типов с направлений:

Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Шаталово в России;

Гвардейское – ВОТ АР Крым.

Около 85 из запущенных беспилотных летательных аппаратов были – "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 110 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на Севере, Юге и Востоке страны,

– отметили военные.



Как отработала противовоздушная оборона ночью 14 декабря / Инфографика Воздушных сил ВСУ

В то же время зафиксировано попадание ракеты и 10 ударных БПЛА на 6 локациях.

Воздушные силы напомнили, что по состоянию на 09:10 атака продолжается, а в воздушном пространстве нашего государства находятся около 18 вражеских БПЛА.

