Під ударом були Північ, Південь і Схід: вночі Росія запустила 138 ударних БпЛА та "Іскандер"

Російська армія у ніч на 14 грудня атакувала Україну ударними безпілотниками, а також ракетою "Іскандер". Під ударом опинилися Північ, Південь і Схід нашої держави.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Як відпрацювала ППО вночі 14 грудня?

Повітряні сили розповіли, що в ніч на 14 грудня (з 19:00 13 грудня) противник атакував Україну балістичною ракетою "Іскандер-М" (пуски здійснювалися із Ростовської області Росії) та 138 ударними БпЛА типу "Шахед", "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків:

Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово у Росії;

Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Близько 85 із запущених безпілотних літальних апаратів були – "Шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 110 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на Півночі, Півдні та Сході країни,

– зазначили військові.



Як відпрацювала протиповітряна оборона вночі 14 грудня / Інфографіка Повітряних сил ЗСУ

Водночас зафіксовано влучання ракети та 10 ударних БпЛА на 6 локаціях.

Повітряні сили нагадали, що станом на 09:10 атака триває, а в повітряному просторі нашої держави перебувають близько 18 ворожих БпЛА.

