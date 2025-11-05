Россия запускала 80 ударных дронов: как отработала ПВО

В ночь на 5 ноября россияне атаковали Украину беспилотниками. Большинство удалось сбить, хотя и есть попадания.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

Сколько "Шахедов" сбили во время атаки 4 – 5 ноября?

Согласно сообщению Воздушных сил, враг запустил не только "Шахеды", но и "Герберы" и беспилотники других типов. Атака началась с 19:00 4 ноября и до сих пор продолжается, ведь в воздушном пространстве есть несколько вражеских БПЛА.

Всего российских ударных дронов было 80, их запускали из Курска, Орла, Миллерово и Приморско-Ахтарска. "Шахедов" из них – около 50.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины. По предварительным данным, по состоянию на 9:00, противовоздушной обороной сбит/подавлен 61 вражеский БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны,

– написали в ПС.

Там заявили, что зафиксировано попадание 18 ударных БПЛА на 7 локациях, а также падение сбитых на 2 локациях.

Где были взрывы ночью 5 ноября?