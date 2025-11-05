Россия запускала 80 ударных дронов: как отработала ПВО
- Россия запустила 80 ударных дронов, из которых около 50 были "Шахеды".
- Зафиксировано попадание 18 дронов на 7 локациях.
В ночь на 5 ноября россияне атаковали Украину беспилотниками. Большинство удалось сбить, хотя и есть попадания.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.
Смотрите также Авиаэксперт предположил, как силы ПВО могут использовать новые Patriot от Германии
Сколько "Шахедов" сбили во время атаки 4 – 5 ноября?
Согласно сообщению Воздушных сил, враг запустил не только "Шахеды", но и "Герберы" и беспилотники других типов. Атака началась с 19:00 4 ноября и до сих пор продолжается, ведь в воздушном пространстве есть несколько вражеских БПЛА.
Всего российских ударных дронов было 80, их запускали из Курска, Орла, Миллерово и Приморско-Ахтарска. "Шахедов" из них – около 50.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины. По предварительным данным, по состоянию на 9:00, противовоздушной обороной сбит/подавлен 61 вражеский БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны,
– написали в ПС.
Там заявили, что зафиксировано попадание 18 ударных БПЛА на 7 локациях, а также падение сбитых на 2 локациях.
Где были взрывы ночью 5 ноября?
Прежде всего в Павлограде на Днепропетровщине, куда прилетели "Шахеды". Взрывы прогремели в полночь.
В половине пятого утра россияне выпустили баллистические ракеты по Сумской области. Утром там есть проблемы с электроэнергией.
Ночью и под утро оккупанты били по Николаеву "Шахедами" и авиационными средствами поражения, тип которых еще устанавливается. Возможно, это были КАБы. Под атаку попала промышленная инфраструктура. Пострадавших нет.
Ударили и по Новгород-Северскому на Черниговщине, там есть трое раненых.
В Купянске из-за ударов дронами погибли 62-летняя и 42-летняя женщины, повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры.
Всего в 2025 году россияне запустили в четыре раза больше "Шахедов", чем год назад. Sky News указывают, что украинская ПВО сбивает 64 процента дронов.