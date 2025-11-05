Росія запускала 80 ударних дронів: як відпрацювала ППО

У ніч проти 5 листопада росіяни атакували Україну безпілотниками. Більшість удалося збити, хоч і є влучання.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

Скільки "Шахедів" збили під час атаки 4 – 5 листопада?

Відповідно до повідомлення Повітряних сил, ворог запустив не тільки "Шахеди", але й "Гербери" та безпілотники інших типів. Атака почалася з 19:00 4 листопада і досі триває, адже в повітряному просторі є декілька ворожих БпЛА.

Загалом російських ударних дронів було 80, їх запускали з Курська, Орла, Міллєрово та Приморсько-Ахтарська. "Шахедів" із них – близько 50.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 9:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 61 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни,

– написали в ПС.

Там заявили, що зафіксовано влучання 18 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих на 2 локаціях.

Де були вибухи вночі 5 листопада?