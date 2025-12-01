Укр Рус
Россия ночью била десятками БпЛА, есть попадания: сколько вражеских целей уничтожено
1 декабря, 11:07
2

Россия ночью била десятками БпЛА, есть попадания: сколько вражеских целей уничтожено

Ирина Марцияш
Основные тезисы
  • В ночь на 1 декабря российские силы атаковали Украину ударными БпЛА, в частности типа Shahed.
  • Зафиксировано попадание 26 дронов на 9 локациях.

В ночь на 1 декабря вражеские силы в очередной раз атаковали Украину. По воздушным целям агрессора работали силы ПВО.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

Что известно об атаке по Украине 1 декабря?

В понедельник, 1 декабря, россияне атаковали 89-ю ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов. Оккупанты запускали цели с направлений:

  • Курск,
  • Орел,
  • Миллерово,
  • Приморско-Ахтарск в России,
  • Чауда – ТОТ АР Крым.

Около 55 из запущенных дронов – "Шахеды".

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины. Предварительно, по состоянию на 08:30, силами ПВО сбито/подавлено 63 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 26 ударных БпЛА на 9 локациях,
– говорится в сообщении.

Предыдущие атаки по Украине: основное

  • В ночь на 30 ноября оккупанты атаковали 2 баллистическими ракетами Искандер-М с ТОТ АР Крым и 122-мя ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.

  • По данным Воздушных сил, зафиксировано попадание баллистических ракет и 18 ударных БпЛА на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях.

  • Напомним, что ночью 29 ноября противник нанес комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БпЛА, ракет воздушного и наземного базирования. Основное направление удара – Киевщина.