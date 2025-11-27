Зафиксировано попадание на 18 локациях: ночью Россия запустила более 140 ударных БплА
- Ночью 27 ноября Россия атаковала Украину 142 ударными БпЛА, из которых около 90 были "Шахедами".
- Зафиксировано попадание на 18 локациях.
В ночь на 27 ноября оккупационное войско в очередной раз атаковало Украину ударными дронами. По вражеским целям работали силы ПВО.
Что известно об ударе по Украине 27 ноября?
Ночью 27 ноября агрессор атаковал 142-мя ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов. Оккупанты запускали воздушные цели с направлений:
- Курск,
- Орел,
- Миллерово,
- Брянск,
- Приморско-Ахтарск,
- Гвардейское - ТОТ АР Крым.
По данным Воздушных сил, около 90 из запущенных целей – "Шахеды".
Предварительно, силами ПВО сбито/подавлено 92 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 42 ударных БпЛА на 18 локациях, а также падение сбитых (обломки) на трех локациях,
– указали в ПС.
По состоянию на половину 9 часов утра атака продолжается, в воздушном пространстве фиксируют несколько вражеских БпЛА.
Предыдущие атаки: основное
В ночь на 26 ноября россияне атаковали Украину двумя баллистическими ракетами Искандер-М и 90-ю ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений. Около 55 из запущенных дронов – "Шахеды".
Зафиксировано попадание ракет и 10 ударных БПЛА на 10 локациях.
Накануне оккупанты ударили по Запорожью. Российские захватчики ударили по городу 11 раз. В результате атаки ранены 19 человек.
В результате удара вечером 25 ноября в городе повреждены 31 многоэтажка и 20 домов частного сектора, предприятие, магазин, общежитие, АЗС. Аварийно-спасательные операции продолжаются на 12 локациях, привлечены все коммунальные службы города.