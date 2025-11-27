Зафиксировано попадание на 18 локациях: ночью Россия запустила более 140 ударных БплА

В ночь на 27 ноября оккупационное войско в очередной раз атаковало Украину ударными дронами. По вражеским целям работали силы ПВО.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

Что известно об ударе по Украине 27 ноября?

Ночью 27 ноября агрессор атаковал 142-мя ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов. Оккупанты запускали воздушные цели с направлений:

Курск,

Орел,

Миллерово,

Брянск,

Приморско-Ахтарск,

Гвардейское - ТОТ АР Крым.

По данным Воздушных сил, около 90 из запущенных целей – "Шахеды".

Предварительно, силами ПВО сбито/подавлено 92 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 42 ударных БпЛА на 18 локациях, а также падение сбитых (обломки) на трех локациях,

– указали в ПС.

По состоянию на половину 9 часов утра атака продолжается, в воздушном пространстве фиксируют несколько вражеских БпЛА.

24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.

