Укр Рус
24 Канал Новини України Зафіксовано влучання на 18 локаціях: вночі Росія запустила понад 140 ударних БпЛА
27 листопада, 09:11
3

Зафіксовано влучання на 18 локаціях: вночі Росія запустила понад 140 ударних БпЛА

Ірина Марціяш
Основні тези
  • Вночі 27 листопада Росія атакувала Україну 142 ударними БпЛА, з яких близько 90 були "Шахедами".
  • Зафіксовано влучання на 18 локаціях.

У ніч на 27 листопада окупаційне військо вкотре атакувало Україну ударними дронами. По ворожих цілях працювали сили ППО.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

Дивіться також Тривога на Буковині, над Україною літають ворожі дрони: для яких областей існує небезпека 

Що відомо про удар по Україні 27 листопада?

Вночі 27 листопада агресор атакував 142 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів. Окупанти запускали повітряні цілі із напрямків: 

  • Курськ,
  • Орел,
  • Міллерово,
  • Брянськ,
  • Приморсько-Ахтарськ,
  • Гвардійське – ТОТ АР Крим.

За даними Повітряних сил, близько 90 із запущених цілей – "Шахеди". 

Попередньо, силами ППО збито/подавлено 92 ворожі БпЛА типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів на Півночі, Півдні та Сході країни. 

Зафіксовано влучання 42 ударних БпЛА на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на трьох локаціях, 
– вказали в ПС.

Станом на о пів на 9 годину ранку атака триває, в повітряному просторі фіксують декілька ворожих БпЛА.

24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.

Попередні атаки: основне

  • У ніч проти 26 листопада росіяни атакували Україну двома балістичними ракетами Іскандер-М та 90 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків. Близько 55 із запущених дронів – "Шахеди".

  • Зафіксовано влучання ракет та 10 ударних БпЛА на 10 локаціях.

  • Напередодні окупанти вдарили по Запоріжжю. Російські загарбники вдарили по місту 11 разів. Унаслідок атаки поранено 19 людей.

  • Внаслідок удару ввечері 25 листопада у місті пошкоджені 31 багатоповерхівка та 20 будинків приватного сектору, підприємство, магазин, гуртожиток, АЗС. Аварійно-рятувальні операції тривають на 12 локаціях, залучені всі комунальні служби міста.