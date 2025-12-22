Летели десятки БпЛА, есть попадания: как отработала ПВО в ночь на 22 декабря
- Россия атаковала Украину 86 ударными БпЛА, из которых 50 были "Шахедами".
- ПВО сбила/подавила 58 вражеских БпЛА, но 26 беспилотников попали в 12 локаций.
Россия в ночь на 22 декабря снова атаковала Украину. Летели 86 ударных БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотников других типов.
Атака осуществлялась с нескольких направлений: Орла, Миллерова, Приморско-Ахтарская, ТОТ Донетчины и Чауды. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.
Смотрите также Россия в очередной раз терроризирует Украину "Шахедами": под ударом снова Одесская область
Как отработала ПВО?
Из всех беспилотников, которые атаковали Украину с 19:00 21 декабря, 50 были "Шахедами".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 8:30 22 декабря предварительно ПВО сбила/подавила 58 вражеских БпЛА на Севере, Юге и Востоке Украины.
К сожалению, есть попадание 26 беспилотников на 12 локациях, а также падение обломков на одной локации.
Последствия последних атак
21 декабря после российской атаки в Одесской области улицы затопило маслом. Враг попал в резервуар. Количество масла было настолько велико, что достигало бамперов авто.
Той же ночью Россия атаковала Ровенскую область "Шахедами". Был поврежден объект гражданской инфраструктуры, один работник получил легкие травмы.
18 – 19 декабря россияне атаковали мост вблизи села Маяки в Одесской области. Было 20 прилетов.