Атака осуществлялась с нескольких направлений: Орла, Миллерова, Приморско-Ахтарская, ТОТ Донетчины и Чауды. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

Как отработала ПВО?

Из всех беспилотников, которые атаковали Украину с 19:00 21 декабря, 50 были "Шахедами".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 8:30 22 декабря предварительно ПВО сбила/подавила 58 вражеских БпЛА на севере, юге и востоке Украины.

К сожалению, есть попадание 26 беспилотников на 12 локациях, а также падение обломков на одной локации.

Последствия последних атак