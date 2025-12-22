Атака здійснювалася із кількох напрямків: Орла, Міллєрова, Приморсько-Ахтарська, ТОТ Донеччини та Чауди. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні сили.

Як відпрацювала ППО?

З усіх безпілотників, які атакували Україну з 19:00 21 грудня, 50 були "Шахедами".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 8:30 22 грудня попередньо ППО збила/подавила 58 ворожих БпЛА на півночі, півдні та сході України.

На жаль, є влучання 26 безпілотників на 12 локаціях, а також падіння уламків на одній локації.

