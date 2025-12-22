Летіли десятки БпЛА, є влучання: як відпрацювала ППО у ніч на 22 грудня
- Росія атакувала Україну 86 ударними БпЛА, з яких 50 були "Шахедами".
- ППО збила/подавила 58 ворожих БпЛА, але 26 безпілотників влучили в 12 локацій.
Росія у ніч на 22 грудня знову атакувала Україну. Летіли 86 ударних БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотників інших типів.
Атака здійснювалася із кількох напрямків: Орла, Міллєрова, Приморсько-Ахтарська, ТОТ Донеччини та Чауди. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні сили.
Дивіться також Росія вкотре тероризує Україну "Шахедами": під ударом знову Одеська область
Як відпрацювала ППО?
З усіх безпілотників, які атакували Україну з 19:00 21 грудня, 50 були "Шахедами".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 8:30 22 грудня попередньо ППО збила/подавила 58 ворожих БпЛА на півночі, півдні та сході України.
На жаль, є влучання 26 безпілотників на 12 локаціях, а також падіння уламків на одній локації.
Наслідки останніх атак
21 грудня після російської атаки на Одещині вулиці затопило олією. Ворог поцілив в резервуар. Кількість олії була настільки велика, що сягала бамперів авто.
Тієї ж ночі Росія атакувала Рівненщину "Шахедами". Було пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури, один працівник отримав легкі травми.
18 – 19 грудня росіяни атакували міст поблизу села Маяки на Одещині. Було 20 прильотів.