Смертельный удар по Балаклее, атака "Шахедов": хронология 1363 дня войны
Наступление россиян на Востоке продолжается. Оккупанты продолжают обстреливать украинские города и убивать гражданских.
О последствиях российских обстрелов, военных преступлениях оккупантов, ходе боевых действий на фронте и важных для Украины и мира событиях, рассказывает 24 Канал.
Что происходило в Украине и мире 17 ноября 2025 года?
Ночью оккупанты нанесли два ракетных удара по центру Балаклеи. Погибли три человека. Еще 10 человек получили ранения, среди них – дети 2011, 2007 и 2010 года рождения. 9 пострадавших госпитализированы, один человек получает медицинскую помощь амбулаторно. Оккупанты атаковали Украину дронами. 20 БпЛА летели на Измаил, что на Харьковщине. Взрывы слышали и в Запорожье. ВСУ локализовали прорыв российских оккупантов к Новопавловке, уничтожив 15 из них и взяв двух в плен. Новопавловка расположена в Днепропетровской области, где ранее российские войска пытались осуществить быстрый штурм.
Враг ударил ракетами по центру Балаклеи
