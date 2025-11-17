Смертельний удар по Балаклії, атака "Шахедів": хронологія 1363 дня війни
Наступ росіян на Сході триває. Окупанти продовжують обстрілювати українські міста та вбивати цивільних.
Про наслідки російських обстрілів, воєнні злочини окупанти, перебіг бойових дій на фронті та важливі для України та світу події, розповідає 24 Канал.
Що відбувалося в Україні та світі 17 листопада 2025 року?
Ворог вдарив ракетами по центру Балаклії
Уночі окупанти завдали два ракетні удари по центру Балаклії.
Загинули три людини. Ще 10 осіб зазнали поранень, серед них – діти 2011, 2007 та 2010 року народження. 9 постраждалих госпіталізовані, одна людина отримує медичну допомогу амбулаторно.
Окупанти атакували Україну дронами. 20 БпЛА летіло на Ізмаїл, що на Харківщині. Вибухи чули і на Запоріжжі.
ЗСУ локалізували прорив російських окупантів до Новопавлівки, знищивши 15 з них і взявши двох у полон. Новопавлівка розташована в Дніпропетровській області, де раніше російські війська намагалися здійснити швидкий штурм.