Про наслідки російських обстрілів, воєнні злочини окупанти, перебіг бойових дій на фронті та важливі для України та світу події, розповідає 24 Канал.
Що відбувалося в Україні та світі 17 листопада 2025 року?
Втрати росіян на 17 листопада
Ворог вдарив ракетами по центру Балаклії
ЗСУ знищили ще 1160 окупантів, 2 танки, 3 бойові броньовані машини, 17 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 2 засоби ППО.
Уночі окупанти завдали два ракетні удари по центру Балаклії.
Загинули три людини. Ще 10 осіб зазнали поранень, серед них – діти 2011, 2007 та 2010 року народження. 9 постраждалих госпіталізовані, одна людина отримує медичну допомогу амбулаторно.
Окупанти атакували Україну дронами. 20 БпЛА летіло на Ізмаїл, що на Харківщині. Вибухи чули і на Запоріжжі.
ЗСУ локалізували прорив російських окупантів до Новопавлівки, знищивши 15 з них і взявши двох у полон. Новопавлівка розташована в Дніпропетровській області, де раніше російські війська намагалися здійснити швидкий штурм.