Що відбувалося в Україні та світі 17 листопада 2025 року?

06:39, 17 листопада

Втрати росіян на 17 листопада

ЗСУ знищили ще 1160 окупантів, 2 танки, 3 бойові броньовані машини, 17 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 2 засоби ППО.

06:37, 17 листопада

Ворог вдарив ракетами по центру Балаклії

Уночі окупанти завдали два ракетні удари по центру Балаклії.

Загинули три людини. Ще 10 осіб зазнали поранень, серед них – діти 2011, 2007 та 2010 року народження. 9 постраждалих госпіталізовані, одна людина отримує медичну допомогу амбулаторно.

06:36, 17 листопада

Окупанти атакували Україну дронами. 20 БпЛА летіло на Ізмаїл, що на Харківщині. Вибухи чули і на Запоріжжі.

06:36, 17 листопада

ЗСУ локалізували прорив російських окупантів до Новопавлівки, знищивши 15 з них і взявши двох у полон. Новопавлівка розташована в Дніпропетровській області, де раніше російські війська намагалися здійснити швидкий штурм.