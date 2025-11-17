О последствиях российских обстрелов, военных преступлениях оккупантов, ходе боевых действий на фронте и важных для Украины и мира событиях, рассказывает 24 Канал.

Что происходило в Украине и мире 17 ноября 2025 года?

06:39, 17 ноября

Потери россиян на 17 ноября

ВСУ уничтожили еще 1160 оккупантов, 2 танка, 3 боевые бронированные машины, 17 артиллерийских систем, 1 РСЗО, 2 средства ПВО.

06:37, 17 ноября

Враг ударил ракетами по центру Балаклеи

Ночью оккупанты нанесли два ракетных удара по центру Балаклеи.

Погибли три человека. Еще 10 человек получили ранения, среди них – дети 2011, 2007 и 2010 года рождения. 9 пострадавших госпитализированы, один человек получает медицинскую помощь амбулаторно.

06:36, 17 ноября

Оккупанты атаковали Украину дронами. 20 БпЛА летели на Измаил, что на Харьковщине. Взрывы слышали и в Запорожье.

06:36, 17 ноября

ВСУ локализовали прорыв российских оккупантов к Новопавловке, уничтожив 15 из них и взяв двух в плен. Новопавловка расположена в Днепропетровской области, где ранее российские войска пытались осуществить быстрый штурм.