О последствиях российских обстрелов, военных преступлениях оккупантов, ходе боевых действий на фронте и важных для Украины и мира событиях, рассказывает 24 Канал.
Что происходило в Украине и мире 17 ноября 2025 года?
ВСУ уничтожили еще 1160 оккупантов, 2 танка, 3 боевые бронированные машины, 17 артиллерийских систем, 1 РСЗО, 2 средства ПВО. Ночью оккупанты нанесли два ракетных удара по центру Балаклеи. Погибли три человека. Еще 10 человек получили ранения, среди них – дети 2011, 2007 и 2010 года рождения. 9 пострадавших госпитализированы, один человек получает медицинскую помощь амбулаторно. Оккупанты атаковали Украину дронами. 20 БпЛА летели на Измаил, что на Харьковщине. Взрывы слышали и в Запорожье. ВСУ локализовали прорыв российских оккупантов к Новопавловке, уничтожив 15 из них и взяв двух в плен. Новопавловка расположена в Днепропетровской области, где ранее российские войска пытались осуществить быстрый штурм.
Потери россиян на 17 ноября
Враг ударил ракетами по центру Балаклеи
ВСУ уничтожили еще 1160 оккупантов, 2 танка, 3 боевые бронированные машины, 17 артиллерийских систем, 1 РСЗО, 2 средства ПВО.
Ночью оккупанты нанесли два ракетных удара по центру Балаклеи.
Погибли три человека. Еще 10 человек получили ранения, среди них – дети 2011, 2007 и 2010 года рождения. 9 пострадавших госпитализированы, один человек получает медицинскую помощь амбулаторно.
Оккупанты атаковали Украину дронами. 20 БпЛА летели на Измаил, что на Харьковщине. Взрывы слышали и в Запорожье.
ВСУ локализовали прорыв российских оккупантов к Новопавловке, уничтожив 15 из них и взяв двух в плен. Новопавловка расположена в Днепропетровской области, где ранее российские войска пытались осуществить быстрый штурм.