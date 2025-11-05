Укр Рус
5 ноября, 21:29
2

Россия ударила по Черниговщине: несколько общин обесточены

Дария Черныш
Основные тезисы
  • 5 ноября в Черниговском районе вражеский БпЛА попал в гражданскую инфраструктуру.
  • Из-за атаки несколько общин остались без электроснабжения.

Черниговский район 5 ноября в который раз страдал от российских атак. Вражеский БпЛА попал в гражданскую инфраструктуру.

Из-за этого несколько общин остались без электроснабжения. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Черниговскую РГА.

Что известно об атаке на Черниговщине?

В Черниговском районе 5 ноября зафиксирована новая атака Россией. По данным районной власти, вражеский дрон попал в объект инфраструктуры на территории одной из общин.

В нескольких населенных пунктах отсутствует свет после обстрела, но специалисты готовы ликвидировать последствия.

Как только позволит ситуация с безопасностью, соответствующие службы начнут восстановительные работы,
– говорится в сообщении.

По данным АО "Черниговоблэнерго", враг попал по энергообъекту и повредил его.

