Укр Рус
24 Канал Новини України Росія вгатила по Чернігівщині: кілька громад знеструмлені
5 листопада, 21:29
2

Росія вгатила по Чернігівщині: кілька громад знеструмлені

Дарія Черниш
Основні тези
  • 5 листопада в Чернігівському районі ворожий БпЛА влучив у цивільну інфраструктуру.
  • Через атаку кілька громад залишилися без електропостачання.

Чернігівський район 5 листопада вкотре потерпав від російських атак. Ворожий БпЛА влучив у цивільну інфраструктуру.

Через це кілька громад залишилися без електропостачання. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Чернігівську РДА.

Дивіться також Росія запускала "Шахеди" та била балістикою: якою була нічна атака 

Що відомо про атаку на Чернігівщині?

У Чернігівському районі 5 листопада зафіксовано нову атаку Росією. За даними районної влади, ворожий дрон влучив в об'єкт інфраструктури на території однієї з громад.

У кількох населених пунктах відсутнє світло після обстрілу, але фахівці готові ліквідувати наслідки. 

Як тільки дозволить безпекова ситуація, відповідні служби розпочнуть відновлювальні роботи,
– йдеться в повідомленні.

За даними АТ "Чернігівобленерго", ворог поцілив по енергооб'єкту та пошкодив його.

Наслідки останніх атак по Україні