Росія вгатила по Чернігівщині: кілька громад знеструмлені

Чернігівський район 5 листопада вкотре потерпав від російських атак. Ворожий БпЛА влучив у цивільну інфраструктуру.

Через це кілька громад залишилися без електропостачання. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Чернігівську РДА.

Дивіться також Росія запускала "Шахеди" та била балістикою: якою була нічна атака

Що відомо про атаку на Чернігівщині?

У Чернігівському районі 5 листопада зафіксовано нову атаку Росією. За даними районної влади, ворожий дрон влучив в об'єкт інфраструктури на території однієї з громад.

У кількох населених пунктах відсутнє світло після обстрілу, але фахівці готові ліквідувати наслідки.

Як тільки дозволить безпекова ситуація, відповідні служби розпочнуть відновлювальні роботи,

– йдеться в повідомленні.

За даними АТ "Чернігівобленерго", ворог поцілив по енергооб'єкту та пошкодив його.

Наслідки останніх атак по Україні