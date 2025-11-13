"Шахед" сбили с помощью пулемета: защитники показали боевую работу
- 12 ноября в соцсетях распространили видео, на котором "Шахед" сбивают с помощью пулемета.
- Пока неизвестно, где именно в Украине буди сняты кадры.
Российские военные продолжают ежедневно атаковать Украину дронами-камикадзе. Для сбивания вражеских целей украинцы используют различные средства.
В среду, 12 ноября, телеграм-каналы распространили очередное видео обезвреживания дрона, передает 24 Канал. Однако на кадрах "Шахед" падает вниз после пулеметной очереди.
Как выглядит сбивание БпЛА из пулемета?
На кадрах российский беспилотник падает в поле после пулеметной очереди. Место инцидента пока неизвестно.
Сбивание "Шахеда" из пулемета: смотрите видео
Что известно о последних дроновых атаках?
В ночь на 12 ноября противник запустил на Украину 121 беспилотник, около 70 из которых оказались "Шахедами". Силы ПВО сбили и подавили 90 вражеских целей, однако зафиксировано попадание 31 дрона на 19 локациях.
В результате удара российского дрона на инфраструктурном объекте Укрзализныци погиб работник, который не успел вовремя вернуться в укрытие.
Кроме того, в Пересыпском районе Одессы было повреждена жилая многоэтажка. Огонь охватил небольшую площадь и погас самостоятельно, обошлось без пострадавших.