"Шахед" сбили с помощью пулемета: защитники показали боевую работу

В среду, 12 ноября, телеграм-каналы распространили очередное видео обезвреживания дрона, передает 24 Канал. Однако на кадрах "Шахед" падает вниз после пулеметной очереди.

На кадрах российский беспилотник падает в поле после пулеметной очереди. Место инцидента пока неизвестно.

Сбивание "Шахеда" из пулемета: смотрите видео

В ночь на 12 ноября противник запустил на Украину 121 беспилотник, около 70 из которых оказались "Шахедами". Силы ПВО сбили и подавили 90 вражеских целей, однако зафиксировано попадание 31 дрона на 19 локациях.

В результате удара российского дрона на инфраструктурном объекте Укрзализныци погиб работник, который не успел вовремя вернуться в укрытие.