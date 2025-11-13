Укр Рус
24 Канал Новости Украины "Шахед" сбили с помощью пулемета: защитники показали боевую работу
13 ноября, 03:14
2

"Шахед" сбили с помощью пулемета: защитники показали боевую работу

Анастасия Безейко
Основные тезисы
  • 12 ноября в соцсетях распространили видео, на котором "Шахед" сбивают с помощью пулемета.
  • Пока неизвестно, где именно в Украине буди сняты кадры.

Российские военные продолжают ежедневно атаковать Украину дронами-камикадзе. Для сбивания вражеских целей украинцы используют различные средства.

В среду, 12 ноября, телеграм-каналы распространили очередное видео обезвреживания дрона, передает 24 Канал. Однако на кадрах "Шахед" падает вниз после пулеметной очереди.

Смотрите также Гибрид "Шахеда" и "Ланцета": чем опасен для Украины новый российский дрон "Италмас"

Как выглядит сбивание БпЛА из пулемета?

На кадрах российский беспилотник падает в поле после пулеметной очереди. Место инцидента пока неизвестно.

Сбивание "Шахеда" из пулемета: смотрите видео

 

Что известно о последних дроновых атаках?

  • В ночь на 12 ноября противник запустил на Украину 121 беспилотник, около 70 из которых оказались "Шахедами". Силы ПВО сбили и подавили 90 вражеских целей, однако зафиксировано попадание 31 дрона на 19 локациях.

  • В результате удара российского дрона на инфраструктурном объекте Укрзализныци погиб работник, который не успел вовремя вернуться в укрытие.

  • Кроме того, в Пересыпском районе Одессы было повреждена жилая многоэтажка. Огонь охватил небольшую площадь и погас самостоятельно, обошлось без пострадавших.