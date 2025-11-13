"Шахед" збили за допомогою кулемета: захисники показали бойову роботу
- 12 листопада в соцмережах поширили відео, на якому "Шахед" збивають за допомогою кулемета.
- Наразі невідомо, де саме в Україні буди зняті кадри.
Російські військові продовжують щодня атакувати Україну дронами-камікадзе. Для збиття ворожих цілей українці використовують різні засоби.
У середу, 12 листопада, телеграм-канали поширили чергове відео знешкодження дрона, передає 24 Канал. Однак на кадрах "Шахед" падає донизу після кулеметної черги.
Як виглядає збиття БпЛА з кулемета?
На кадрах російський безпілотник падає в полі після кулеметної черги. Місце інциденту наразі невідоме.
Збиття "Шахеда" з кулемета: дивіться відео
Що відомо про останні дронові атаки?
У ніч на 12 листопада противник запустив на Україну 121 безпілотник, близько 70 з яких виявилися "Шахедами". Сили ППО збили та подавили 90 ворожих цілей, однак зафіксовано влучання 31 дрона на 19 локаціях.
Унаслідок удару російського дрона на інфраструктурному об'єкті Укрзалізниці загинув працівник, який не встиг вчасно повернутись в укриття.
Окрім того, у Пересипському районі Одеси було пошкоджено житлову багатоповерхівку. Вогонь охопив невелику площу та згас самостійно, минулося без постраждалих.