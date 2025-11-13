У середу, 12 листопада, телеграм-канали поширили чергове відео знешкодження дрона, передає 24 Канал. Однак на кадрах "Шахед" падає донизу після кулеметної черги.

Як виглядає збиття БпЛА з кулемета?

На кадрах російський безпілотник падає в полі після кулеметної черги. Місце інциденту наразі невідоме.

Збиття "Шахеда" з кулемета: дивіться відео

Що відомо про останні дронові атаки?

  • У ніч на 12 листопада противник запустив на Україну 121 безпілотник, близько 70 з яких виявилися "Шахедами". Сили ППО збили та подавили 90 ворожих цілей, однак зафіксовано влучання 31 дрона на 19 локаціях.

  • Унаслідок удару російського дрона на інфраструктурному об'єкті Укрзалізниці загинув працівник, який не встиг вчасно повернутись в укриття.

  • Окрім того, у Пересипському районі Одеси було пошкоджено житлову багатоповерхівку. Вогонь охопив невелику площу та згас самостійно, минулося без постраждалих.