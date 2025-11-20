Их убила Россия: что известно о жертвах российского удара по Тернополю 19 ноября

В ночь на 19 ноября россияне массированно атаковали Украину ракетами и дронами. В частности, враг ударил по многоэтажке в Тернополе.

В результате этого погибли по меньшей мере 26 человек, еще более 90 получили ранения. Что известно о жертвах российской атаки – сообщает 24 Канал.

Смотрите также Прямо во время спасения раненых: осколок попал в авто скорой на месте прилета в Тернополе

Кто погиб в результате российской атаки на Тернополь?

Руслан Бобик

В результате российской атаки на Тернополь погиб Руслан Бобик – студент группы АТ-301 Технического колледжа ТНТУ имени Ивана Пулюя. Ему было всего 17 лет. Парень, которого в колледже знали как хорошего, искреннего и очень жизнерадостного, стал еще одной невинной жертвой войны.

Преподаватели, друзья и вся община учебного заведения не могут оправиться от потери. Его куратор, Ирина Онищук, вспоминает, каким Руслан был в жизни. И говорит, что дети не могут прийти в себя. Куратор добавляет, что "за ним плачет весь колледж".

Отметим, что в то утро, когда прозвучала воздушная тревога, она сразу написала студентам и отдельно родителям, чтобы удостовериться, что все в безопасности. Через час ей позвонила мама Руслана и сказала, что парня больше нет.

Руслан очень любил автомобили, моторы – он знал о них буквально все. Вот такой технарь – от и до. Был инициативным, добрым, искренним, веселым, жизнерадостным. Легко находил общий язык со всеми. У него было много друзей не только в группе, но и по всему колледжу. Он каждое утро приходил и всегда спрашивал, как дела,

– вспоминает Ирина.

Она также добавляет, что Руслана знали все. Он был душой колледжа – участвовал в спортивных соревнованиях, ездил в детские дома к Николаю, помогал в волонтерских сборах для ВСУ. Всегда был первым, кто вызывался.

Российская атака на Тернополь: коротко о главном