Їх вбила Росія: що відомо про жертв російського удару по Тернополю 19 листопада

У ніч на 19 листопада росіяни масовано атакували Україну ракетами і дронами. Зокрема, ворог вдарив по багатоповерхівці в Тернополі.

Внаслідок цього загинуло щонайменше 26 людей, ще понад 90 зазнали поранень. Що відомо про жертв російської атаки – повідомляє 24 Канал.

Хто загинув внаслідок російської атаки на Тернопіль?

Руслан Бобик

У виданні "20 хвилин" повідомили, що внаслідок російської атаки на Тернопіль загинув Руслан Бобик – студент групи АТ-301 Технічного коледжу ТНТУ імені Івана Пулюя. Йому було лише 17 років.

Хлопець, якого в коледжі знали як доброго, щирого й надзвичайно життєрадісного, став ще однією невинною жертвою війни.



Через російську атаку загинув Руслан Бобик / Фото з відкритих джерел

Викладачі, друзі та вся громада навчального закладу не можуть оговтатися від втрати. Його кураторка, Ірина Оніщук, пригадує, яким Руслан був у житті. І каже, що діти не можуть дійти до тями. Кураторка додає, що "за ним плаче весь коледж".

Зазначимо, що того ранку, коли пролунала повітряна тривога, вона одразу написала студентам і окремо батькам, щоб упевнитися, що всі в безпеці. За годину їй зателефонувала мама Руслана і сказала, що хлопця більше немає.

Руслан дуже любив автомобілі, мотори – він знав про них буквально все. От такий технар – від і до. Був ініціативним, добрим, щирим, веселим, життєрадісним. Легко знаходив спільну мову з усіма. У нього було багато друзів не лише в групі, а й у всьому коледжу. Він щоранку приходив і завжди запитував, як справи,

– пригадує Ірина.

Вона також додає, що Руслана знали всі. Він був душею коледжу – брав участь у спортивних змаганнях, їздив у дитячі будинки на Миколая, допомагав у волонтерських зборах для ЗСУ. Завжди був першим, хто зголошувався.

Віталій Долиняк та його син Давид

Через російську цинічну атаку загинули Віталій Долиняк та його син Давид.



Віталій Долиняк та його син Давид загинули через російську атаку / Фото з соцмереж Івана Рудака

Про трагедію у соцмережах повідомляють друзі та колеги Віталія. Вони згадують про нього як про люблячого батька та чоловіка, людину, яка могла будь-якої миті прийти на допомогу та надихала оточення своїм позитивом.

Сергій Бондарець написав:" Не про такий "чистий спокій" ти мріяв! Важко описати той біль, який ми відчуваємо. Твій життєвий позитив завжди надихав мене! Я памʼятаю твої слова: є люди, а є людиська. Ти був Людисько! Спочивай, друже!".



Віталій Долиняк із сім'єю / Фото з соцмереж

Віталій Долиняк активно займався волонтерською діяльністю, допомагав військовим. Також створив місцеву компанію TurboWest, яка спеціалізувалася на ремонті турбін та виготовляла їх, зокрема, для автівок українських захисників.

Не можемо повірити, що вас вже немає. Як сильно ти любив своїх дівчаток, а як сильно ти любив свого хлопчика…Сьогодні мені важко було побачити очі твоєї мами та очі твоєї бабусі…, але я не зміг глянути в очі твоїм дівчаткам та твоїй дружині Тані, бо вони не знають, що вас вже нема,

– Іван Рудак.

Станом на ранок 20 листопада дружина Віталія перебуває в реанімації, а дві доньки – у лікарні.

Російська атака на Тернопіль: коротко про головне