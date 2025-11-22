6 человек до сих пор пропавшие без вести: в Тернополе завершили поисково-спасательные работы после обстрела

Поисково-спасательные работы после массированной атаки России на Тернополь завершились вечером 22 ноября. Работы выполнялись в сложных условиях, в частности вручную на уровне 5 – 6 этажей.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины.

Какие последствия атаки на Тернополь 19 ноября?

Основные аварийно-спасательные и поисковые работы после атаки оккупантов проводились на двух локациях. На одной из них многоквартирный дом подвергся значительным разрушениям, часть людей была под завалами и заблокирована в квартирах. Спасатели тушили пожары и разбирали конструкции одновременно.

Работы продолжались 4 суток и завершились 22 ноября в 18:00. Привлечены подразделения ГСЧС из 9 областей, кинологи, тяжелая техника, медики и психологи. Работы выполнялись в сложных условиях, в частности вручную на уровне 5 – 6 этажей,

– подытожили спасатели.

Поисково-спасательные работы в Тернополе завершили: смотрите видео ГСЧС

В результате российского террора погибли 33 человека, среди которых 6 детей. Травмированы – 94, из них 18 детей. В то же время спасли 46 человек, среди которых 7 детей. Без вести пропавшими считаются 6 человек, среди которых 1 ребенок.

Во время работ спасатели нашли 3 домашних животных (2 кошки и попугай) и передали их владельцам. Вывезено около 1298 тонн строительного мусора.

Поисково-спасательные работы завершены. Продолжаются следственные действия.

Что оккупанты использовали для террора Тернополя?