Тривали 4 доби: у Тернополі завершили пошуково-рятувальні роботи після обстрілу
- У Тернополі завершили пошуково-рятувальні роботи після обстрілу, які тривали 4 доби за участю підрозділів ДСНС з 9 областей.
- Унаслідок атаки загинули 33 людини, травмовано 94, врятовано 46 осіб, та 6 людей вважаються безвісти зниклими.
Пошуково-рятувальні роботи після масованої атаки Росії на Тернопіль завершилися увечері 22 листопада. Роботи виконувалися у складних умовах, зокрема вручну на рівні 5 – 6 поверхів.
Про це пише 24 Канал із посиланням на ДСНС України.
Які наслідки атаки на Тернопіль 19 листопада?
Основні аварійно-рятувальні та пошукові роботи після атаки окупантів проводилися на двох локаціях. На одній із них багатоквартирний будинок зазнав значних руйнувань, частина людей була під завалами та заблокована у квартирах. Рятувальники гасили пожежі та розбирали конструкції одночасно.
Роботи тривали 4 доби й завершилися 22 листопада о 18:00. Залучено підрозділи ДСНС із 9 областей, кінологи, важка техніка, медики та психологи. Роботи виконувалися у складних умовах, зокрема вручну на рівні 5 – 6 поверхів,
– підсумували рятувальники.
Пошуково-рятувальні роботи в Тернополі завершили: дивіться відео ДСНС
Унаслідок російського терору загинули 33 людини, серед яких 6 дітей. Травмовано – 94, з них 18 дітей. Водночас врятували 46 людей, серед яких 7 дітей. Безвісти зниклими вважаються 6 людей, серед яких 1 дитина.
Під час робіт рятувальники знайшли 3 домашні тварини (2 кішки та папуга) і передали їх власникам. Вивезено близько 1298 тонів будівельного сміття.
Пошуково-рятувальні роботи завершені. Тривають слідчі дії.
Що окупанти використали для терору Тернополя?
Для терору цивільного населення російські військові використали крилаті ракети Х-101, випущені з літаків стратегічної авіації.
"За достовірними даними, які уже не одноразово надавались партнерам, російська крилата ракета Х-101 містить компоненти та комплектуючі, виробниками яких є компанії зокрема із США, Китаю і Тайваню, Німеччини, Нідерландів та інших", – пояснили в Повітряних силах ЗСУ.
За словами Повітряних сил, подібних трагедій можна було б уникнути, якби Росія не знаходила можливість обходити запроваджені санкції.