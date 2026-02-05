Половины просто нет: как выглядит одна из ТЭС после атаки России
- Россия осуществила обстрелы украинских ТЭЦ и ТЭС, что привело к значительным разрушениям и перебоям с электроснабжением.
- В ДТЭК показали разрушенную ТЭС, которая осталась с обгоревшими стенами и разбитым оборудованием.
Россия наносит болезненные обстрелы по украинской критической инфраструктуре. Президент Владимир Зеленский отметил, что эти атаки являются целенаправленными, чтобы нанести больше страданий украинцам в условиях суровой зимы.
В ДТЭК показали, как после очередного российского обстрела выглядит одна из украинских ТЭС.
Как выглядит одна из ТЭС после обстрела?
После многочисленных атак российских военных на объекты критической инфраструктуры Украины особенно пострадала энергетическая система. Из-за этого наблюдаются перебои с электроснабжением и работой энергетических сетей.
В частности, 3 февраля, вражеские силы обстреляли ТЭЦ и ТЭС в рекордную минусовую температуру – -25 градусов. Без теплоснабжения остались сотни тысяч семей.
Заметьте! Сейчас самая сложная ситуация со светом и теплом наблюдается в Киеве и области, а также в Харьковской, Сумской и Полтавской областях. Напряженной, но контролируемой остается обстановка и в других регионах, в частности в Днепропетровской и Черкасской областях.
В компании ДТЭК продемонстрировали, как выглядит одна из украинских теплоэлектростанций после обстрелов. Станция разрушена почти наполовину. В здании остались обгоревшие стены без окон, а внутри – разбитое оборудование и техника.
Что известно о недавних обстрелах энергетики?
Напомним, в ночь на 4 февраля враг снова нанес удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Опять без электроснабжения осталась часть потребителей в по меньшей мере пяти областях.
Несколько ранее под ударом врага оказалась Дарницкая ТЭЦ в Киеве. Теперь она временно не работает. Повреждения существенные, поэтому восстановление будет происходить поэтапно после тщательной проверки оборудования.
Россия также целенаправленно атакует украинские шахты, чтобы нарушить энергоснабжение страны. В ДТЭК напомнили, что 1 февраля россияне ударили по автобусу с шахтерами, тогда погибли 12 человек, а еще 16 – получили ранения.