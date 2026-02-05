Половини просто немає: який вигляд має одна з ТЕС після атаки Росії
- Росія здійснила обстріли українських ТЕЦ та ТЕС, що призвело до значних руйнувань та перебоїв з електропостачанням.
- У ДТЕК показали зруйновану ТЕС, яка залишилася з обгорілими стінами та розтрощеним обладнанням.
Росія завдає болючих обстрілів по українській критичній інфраструктурі. Президент Володимир Зеленський зазначив, що ці атаки є цілеспрямованими, щоб завдати більше страждань українцям в умовах суворої зими.
У ДТЕК показали, як після чергового російського обстрілу виглядає одна з українських ТЕС.
Як виглядає одна з ТЕС після обстрілу?
Після численних атак російських військових на об'єкти критичної інфраструктури України особливо постраждала енергетична система. Через це спостерігаються перебої з електропостачанням та роботою енергетичних мереж.
Зокрема, 3 лютого, ворожі сили обстріляли ТЕЦ та ТЕС у рекордну мінусову температуру – -25 градусів. Без теплопостачання залишилися сотні тисяч сімей.
Зауважте! Наразі найскладніша ситуація зі світлом та теплом спостерігається в Києві та області, а також у Харківській, Сумській і Полтавській областях. Напруженою, але контрольованою залишається обстановка й в інших регіонах, зокрема у Дніпропетровській і Черкаській областях.
У компанії ДТЕК продемонстрували, як виглядає одна з українських теплоелектростанцій після обстрілів. Станція зруйнована майже наполовину. У будівлі залишились обгорілі стіни без вікон, а всередині – розтрощене обладнання та техніка.
Що відомо про нещодавні обстріли енергетики?
Нагадаємо, у ніч проти 4 лютого ворог знову завдав ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури України. Знову без електропостачання залишилась частина споживачів у щонайменше п'яти областях.
Дещо раніше під ударом ворога опинилась Дарницька ТЕЦ у Києві. Тепер вона тимчасово не працює. Пошкодження суттєві, тому відновлення відбуватиметься поетапно після ретельної перевірки обладнання.
Росія також цілеспрямовано атакує українські шахти, щоб порушити енергопостачання країни. У ДТЕК нагадали, що 1 лютого росіяни вдарили по автобусу з шахтарями, тоді загинули 12 людей, а ще 16 – зазнали поранень.