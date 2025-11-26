Россияне палят каждые три дня: в Харькове обостряется ситуация с энергоснабжением

Харьков и область снова столкнулись с масштабными перебоями в энергосистеме после очередных российских ударов. Часть города оставалась без воды и тепла, а графики подачи коммунальных услуг приходится менять почти каждый час.

Корреспондентка из Харькова Анна Черненко в эфире 24 Канала рассказала, как идет восстановление в городе и почему ситуация остается нестабильной. Она объяснила, что последние атаки создали новые проблемы, а ближайшие дни могут принести дополнительные вызовы.

Ситуация с водоснабжением и отоплением в Харькове

После последних ударов часть Харькова оставалась без воды, подачу обещали восстановить по графикам. Однако горожане до сих пор ждут четких расписаний, ведь схемы подключения постоянно меняются из-за повреждения сетей и переподключения.

Ситуация с подачей и напряжением буквально меняется каждые полчаса,

– рассказала корреспондентка.

По ее словам, большую часть города подключили к водоснабжению уже после полудня, но стабильной картины пока нет. Из-за предыдущих атак большая часть Харькова осталась без отопления, речь идет примерно о 100 тысячах человек. Эти цифры меняются в течение дня, потому что ремонтные бригады постоянно работают на сетях.

Россия бьет по энергетике каждые три дня

В последнее время россияне регулярно бьют по энергетическим объектам Харькова и области. Под ударами оказываются электрические подстанции и энергогенерирующие предприятия, что влияет и на свет, и на тепло в городе.

Враг фактически каждые три дня обстреливает нашу энергетику,

– сказал председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Он сообщил, что аварийные службы работают почти круглосуточно, чтобы сначала стабилизировать ситуацию, а затем восстановить подачу тепла.

В течение суток удары фиксировали не только по самому Харькову, но и по области. Россияне применяли ударные беспилотники и FPV-дроны, атаковали несколько направлений.

Из-за таких атак ремонтники вынуждены одновременно ликвидировать последствия обстрелов и готовиться к возможным новым ударам. Деталей о конкретных работах не разглашают, ведь это вопрос энергетической безопасности и защиты бригад, которые работают 24 на 7.

Графики и аварийные отключения действуют по всей Украине, что известно: