Россияне палят каждые три дня: в Харькове обостряется ситуация с энергоснабжением
- Харьков и область сталкиваются с перебоями в энергоснабжении из-за регулярных российских ударов по энергетическим объектам.
- Более 100 тысяч человек в Харькове остаются без теплоснабжения, аварийные службы работают круглосуточно для стабилизации ситуации.
Харьков и область снова столкнулись с масштабными перебоями в энергосистеме после очередных российских ударов. Часть города оставалась без воды и тепла, а графики подачи коммунальных услуг приходится менять почти каждый час.
Корреспондентка из Харькова Анна Черненко в эфире 24 Канала рассказала, как идет восстановление в городе и почему ситуация остается нестабильной. Она объяснила, что последние атаки создали новые проблемы, а ближайшие дни могут принести дополнительные вызовы.
Ситуация с водоснабжением и отоплением в Харькове
После последних ударов часть Харькова оставалась без воды, подачу обещали восстановить по графикам. Однако горожане до сих пор ждут четких расписаний, ведь схемы подключения постоянно меняются из-за повреждения сетей и переподключения.
Ситуация с подачей и напряжением буквально меняется каждые полчаса,
– рассказала корреспондентка.
По ее словам, большую часть города подключили к водоснабжению уже после полудня, но стабильной картины пока нет. Из-за предыдущих атак большая часть Харькова осталась без отопления, речь идет примерно о 100 тысячах человек. Эти цифры меняются в течение дня, потому что ремонтные бригады постоянно работают на сетях.
Россия бьет по энергетике каждые три дня
В последнее время россияне регулярно бьют по энергетическим объектам Харькова и области. Под ударами оказываются электрические подстанции и энергогенерирующие предприятия, что влияет и на свет, и на тепло в городе.
Враг фактически каждые три дня обстреливает нашу энергетику,
– сказал председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.
Он сообщил, что аварийные службы работают почти круглосуточно, чтобы сначала стабилизировать ситуацию, а затем восстановить подачу тепла.
В течение суток удары фиксировали не только по самому Харькову, но и по области. Россияне применяли ударные беспилотники и FPV-дроны, атаковали несколько направлений.
Из-за таких атак ремонтники вынуждены одновременно ликвидировать последствия обстрелов и готовиться к возможным новым ударам. Деталей о конкретных работах не разглашают, ведь это вопрос энергетической безопасности и защиты бригад, которые работают 24 на 7.
Графики и аварийные отключения действуют по всей Украине, что известно:
- 26 ноября во всех регионах Украины действуют почасовые графики отключения с 00:00 до 23:59, введены после массированных ударов по энергообъектам в Киеве, Киевской, Одесской, Черниговской, Днепропетровской и Харьковской областях, где без света оставались десятки тысяч потребителей.
- В Укрэнерго говорят о шестой тяжелой атаке на энергосистему, большинство повреждений уже устраняют, и с учетом погоды ожидают переход к примерно 2 очередям отключений для большинства регионов, тогда как в прифронтовых и приграничных областях, особенно в Харьковской и Донецкой областях, ситуация остается сложной.
- Для стабилизации энергосистемы 26 ноября в Харьковской, Сумской и Полтавской областях применяют аварийные отключения, по всей Украине действуют почасовые графики и ограничения для промышленности и бизнеса, а энергетики фиксируют высокий уровень потребления и призывают экономить электроэнергию, особенно в утренние и вечерние пики.