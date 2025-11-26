Росіяни гатять кожні три дні: в Харкові загострюється ситуація з енергопостачанням

Харків та область знову зіткнулися з масштабними перебоями в енергосистемі після чергових російських ударів. Частина міста залишалася без води й тепла, а графіки подачі комунальних послуг доводиться змінювати майже щогодини.

Кореспондентка з Харкова Анна Черненко в ефірі 24 Каналу розповіла, як триває відновлення у місті та чому ситуація залишається нестабільною. Вона пояснила, що останні атаки створили нові проблеми, а найближчі дні можуть принести додаткові виклики.

Дивіться також Готові на все: Кремль робить новий крок, аби покрити дефіцит бюджету

Ситуація з водопостачанням і опаленням у Харкові

Після останніх ударів частина Харкова залишалася без води, подачу обіцяли відновити за графіками. Однак містяни досі чекають чітких розкладів, адже схеми підключення постійно змінюються через ушкодження мереж і перепідключення.

Ситуація з подачею і напругою буквально змінюється щопівгодини,

– розповіла кореспондентка.

За її словами, більшу частину міста підключили до водопостачання вже після полудня, але стабільної картини поки немає. Через попередні атаки велика частина Харкова лишилася без опалення, йдеться приблизно про 100 тисяч людей. Ці цифри змінюються протягом дня, бо ремонтні бригади постійно працюють на мережах.

Росія б'є по енергетиці кожні три дні

Останнім часом росіяни регулярно б'ють по енергетичних об'єктах Харкова й області. Під ударами опиняються електричні підстанції та енергогенерувальні підприємства, що впливає і на світло, і на тепло в місті.

Ворог фактично кожні три дні обстрілює нашу енергетику,

– сказав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він повідомив, що аварійні служби працюють майже цілодобово, щоб спочатку стабілізувати ситуацію, а потім відновити подачу тепла.

Протягом доби удари фіксували не лише по самому Харкову, а й по області. Росіяни застосовували ударні безпілотники та FPV-дрони, атакували кілька напрямків.

Через такі атаки ремонтники змушені одночасно ліквідовувати наслідки обстрілів і готуватися до можливих нових ударів. Деталей про конкретні роботи не розголошують, адже це питання енергетичної безпеки та захисту бригад, які працюють 24 на 7.

Графіки й аварійні відключення діють по всій Україні, що відомо: